Infopoint Sistema Irpinia, chiusi in tutta la provincia ad eccezione di Avella. L’ex presidente Biancardi interviene sulla questione

La Fondazione “Sistema Irpinia” è un organismo strumentale a cui l’Amministrazione Provinciale dell’ex presidente Domenico Biancardi ha affidato il compito di fornire supporto ai comuni attraverso specifici servizi, per rafforzare l’identità socio–economica, storico–artistica e patrimoniale dei territori e di “rilanciare la nuova identità della Provincia di Avellino attraverso il potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e immateriali, per lo sviluppo socio–economico e la competitività del Sistema Irpinia”. Il fine istituzionale della progettazione e lo sviluppo di un’offerta territoriale Irpina, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ponendosi quale aggregatore dell’ambito turistico e facilitatore dello sviluppo.

Ma qualcosa purtroppo dall’inizio dell’anno ne ha ridimensionato il loro funzionamento e sul punto interviene lo stesso Domenico Biancardi, presidente della Provincia fino a qualche giorno prima di Natale. “Solo ad AVELLA funziona “SISTEMA IRPINIA”. L’Infopoint Turistico ad Avella non si è mai fermato. E aperto tutti i giorni in sicurezza con visite guidate sia nelle aree archeologiche che museali per scuole e famiglie. Ad Avella tutto funziona per l’accoglienza turistica, in provincia? Ormai non dipende più da me se tutto si è fermato. Forza Irpinia, sempre!” – conclude Domenico Biancardi.