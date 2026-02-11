Irpinia, nuova perturbazione in arrivo: piogge e possibili temporali giovedì 12 febbraio

L’Irpinia continua a fare i conti con una fase di instabilità atmosferica legata al transito di correnti atlantiche. Dopo il peggioramento registrato nelle ultime ore, un nuovo impulso perturbato interesserà il territorio nella giornata di domani, determinando condizioni di tempo nuovamente instabile soprattutto tra la mattinata e le prime ore del pomeriggio.
Per giovedì 12 febbraio 2026 si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte della provincia. Nel corso della mattinata sono attese precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con la possibilità di fenomeni intensi a tratti. Non si esclude inoltre la comparsa di grandinate nelle aree maggiormente interessate dall’instabilità.
Dal pomeriggio la perturbazione tenderà gradualmente ad allontanarsi, favorendo una progressiva attenuazione delle piogge sulla maggior parte del territorio. Residui fenomeni potranno tuttavia persistere nelle zone montuose, dove la nuvolosità resterà più compatta.
Le temperature saranno in lieve diminuzione nei valori minimi, mentre i venti soffieranno moderati con locali rinforzi, inizialmente dai quadranti meridionali e successivamente in rotazione da ovest. Un contesto quindi ancora dinamico, con condizioni meteo che tenderanno solo gradualmente a migliorare nel corso della giornata.