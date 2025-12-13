“Il Palco del Cuore” emoziona Baiano: teatro, inclusione e magia al Colosseo

Baiano ha vissuto oggi un pomeriggio intenso di emozioni, arte e condivisione grazie allo spettacolo teatrale “Il Palco del Cuore”, andato in scena questo pomeriggio, sabato 13 dicembre, presso il Teatro Colosseo. L’evento, a ingresso libero, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, confermandosi un importante momento di aggregazione sociale e culturale per la comunità.

Lo spettacolo, definito fantasmagorico, ha visto protagonisti i giovani del Centro Equilibrium insieme ai ragazzi dell’Associazione Guardastelle di Acireale, che hanno portato sul palco performance cariche di sensibilità, creatività e autenticità. Attraverso il linguaggio del teatro, i partecipanti hanno raccontato storie, emozioni e sogni, dimostrando come l’arte possa essere uno straordinario strumento di inclusione e crescita personale.

L’iniziativa rientra in un progetto finanziato nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania (Delibera Cipess n. 70/2024 – ID 78) ed è stata realizzata dalla Cooperativa Sociale Equilibrium, con il patrocinio del Comune di Baiano e il sostegno di numerose associazioni del territorio.

Applausi calorosi hanno accompagnato ogni momento dello spettacolo, culminando in un finale che ha lasciato il pubblico visibilmente commosso. Sul palco, la diversità si è trasformata in valore, mentre il teatro è diventato spazio di incontro, rispetto e bellezza condivisa.

“Il Palco del Cuore” non è stato solo uno spettacolo, ma un messaggio forte e chiaro: quando l’arte incontra il sociale, nascono esperienze capaci di lasciare un segno profondo nella comunità. Un evento che Baiano difficilmente dimenticherà.