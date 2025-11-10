Dopo il Premio Padre Pio a Iannace, prevenzione con Amos Partenio a Rotondi

La prevenzione in rosa targata Amos Partenio ha fatto tappa ieri a Rotondi (Av). Dopo la meravigliosa serata di sabato a Petrelcina (Bn), dove le volontarie e i volontari sono stati al fianco del dottor Carlo Iannace al quale è stato conferito il “Premio Padre Pio da Pietrelcina”, nel pomeriggio di domenica gli ambulatori per le visite gratuite sono stati allestiti nel plesso della scuola secondaria di primo grado in via Nenni.

Oltre cento le visite senologiche effettuate dal dottor Carlo Iannace, insieme al quale hanno partecipato all’iniziativa in rosa diversi medici specialisti. Per questo l’Amos Partenio desidera ringraziare, oltre il senologo Iannace per il suo costante operato, l’ecografista Michele Capozzi, il dermatologo Francesco Cillo, l’ortopedico Franco Fierro e il cardiologo Saverio Montella, per la disponibilità e la professionalità dedicate a tutti coloro che credono nell’importanza della prevenzione.

Si ringrazia l’amministrazione comunale di Rotondi, guidata dal sindaco Sergio Finelli, per il patrocinio all’iniziativa e l’associazione di promozione sociale La Fenice, diretta da Concetta Criscuolo, per la collaborazione. Un grazie speciale alla dirigente scolastica Maria Pia Farese e a tutto il personale, per l’accoglienza e la disponibilità. Uniti siamo la dimostrazione che insieme si costruiscono percorsi destinati a crescere e a diffondere sempre più la cultura della prevenzione.

Torna, intanto, la raccolta fondi solidale “Sette passi per il sorriso”. Tante persone sono già alle prese con le creazioni di Natale che porteranno sorrisi ai più fragili. In attesa di condividere la gioia della nuova edizione di questo coloratissimo progetto che il dottore Carlo Iannace e le associazioni portano avanti da anni, vi ricordiamo che per i prossimi appuntamenti con la prevenzione in rosa è possibile seguire le date sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.