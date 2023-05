Al via a Napoli la tre giorni di ‘Orientalife’: la scuola che orienta per la vita.

Centinaia di docenti e studenti si sono ritrovati ieri, 24 maggio, al Palazzo Reale di Napoli per la tre giorni dedicata al futuro dei giovani e alle loro prospettive lavorative, dando il via a tre giorni di incontri e dibattiti per condividere, socializzare e diffondere le buone prassi emerse nel progetto ‘Orientalife – la scuola orienta per la vita’. L’evento, previsto dal 24 al 26 maggio, è organizzato dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania, dall’assessorato alla Scuola della Regione Campania, da Anpal Servizi, da Confindustria Campania e da Inail Campania. Partecipano dirigenti scolastici, referenti e studenti delle Istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto. Orientalife ha avuto inizio ad ottobre 2022 in circa 400 scuole secondarie di I e II grado della regione Campania; sono stati coinvolti circa 1.500 docenti e oltre 5.500 studenti. Il progetto ha inteso valorizzare la scuola come protagonista ed interfaccia attiva tra i giovani, il mondo del lavoro e delle professioni, coinvolgendo studenti e una molteplicità di attori presenti sul territorio.

Si è costruito con i docenti un percorso che portasse in aula le opportunità formative previste dalla normativa vigente. Tra le scuole presenti anche l’I.C.S ” Mons.P. Guerriero” di Avella per aver aderito e brillantemente concluso tre dei progetti di Orientalife: Didattica Orientativa, Giornalisti per un giorno(in collaborazione con l’ ISTAT) e Matemusic@.