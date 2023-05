Mugnano del Cardinale (AV)- Evento storico: il Cardinale Tagle in visita al Santuario. Foto e Video

Oggi ricorre l’anniversario del ritrovamento del Sacro Corpo di Santa Filomena e proprio in questa occasione è giunto, a Mugnano del Cardinale, il Cardinale Luis Antonio Tagle. Una visita storica quella odierna che arricchisce il registro degli illustri visitatori del Santuario.

Il Cardinale Tagle è arrivato intorno alle 18, accolto dal Vescovo Monsignor Francesco Marino, dal Vicario Generale don Pasquale Capasso, dal Rettore don Giuseppe Autorino, dagli Amministratori e da molti fedeli. Tutti insieme si sono presso il “Giardino degli Eroi” per deporre un omaggio floreale innanzi alla statua di don Francesco De Lucia.

Il Cardinale ha poi celebrato la Messa Solenne, allietata dal coro interparrocchiale. L’ omelia del Cardinale è stata intensa ed interessante ed ha catturato l’attenzione dei fedeli che gremivano il Santuario. Alla funzione hanno partecipato i membri dei veri centri dell’Arciconfraternita Universale di Santa Filomena, guidati dal Presidente Marie Burns. Molti i devoti italiani, filippini, scozzesi e portoghesi che hanno deciso di trascorrere il 25 maggio in preghiera presso l’ altare della Santina.

Il Rettore ha voluto ringraziare il Cardinale Tagle, tutti i confratelli che hanno concelebrato e tutti i devoti della Principessina del Paradiso. (L. Carullo)