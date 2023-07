Agosto Antoniano: a Brusciano “ballano i Gigli”. Conferenza stampa di presentazione, dell’edizione della Festa del 2023.

Questa mattina, presso la Sala Consiliare “Giancarlo Siani”, del Palazzo Comunale di Brusciano, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma dei festeggiamenti, e del manifesto ufficiale, dell’edizione della Festa dei Gigli di Brusciano del 2023. Durante i lavori, è stato presentato finanche un video dal titolo “La festa è donna”, realizzato dall’artista bruscianese Gennaro Ronda, ed interpretato da alcuni giovani del posto.

Donna, è l’ispirazione poetico-musicale che compone la tradizione artistica della Festa; donna, è la sua essenza più autentica.

Lungo queste precise coordinate culturali, l’Amministrazione Comunale, nella figura del Sindaco Avv. Giacomo Romano, ha delineato le dinamiche festive con cui intende orientare l’impegno assunto dal Consiglio, e dalla Giunta, circa la valorizzazione del “fiore più bello” della città di Brusciano: la Festa dei Gigli.

Nell’intervento dell’Assessore alla Cultura, Monica Cito, la riflessione più realista: la Festa dei Gigli si manifesta, per il territorio e per la comunità bruscianese, un’identità autentica, poiché ha resistito nel tempo, ed è per questo motivo che oggi diviene volontà condivisa, dalle istituzioni e dalle forze culturali in campo, di individuare nuovi linguaggi e nuovi intenti di valorizzazione e condivisione.

Nella chiarezza del suo pensiero, l’intervento del Sindaco Giacomo Romano, che dopo aver riservato la tutta la sua gratitudine ai comitati in sala, ha rivolto un affettuoso saluto al Parroco della di Brusciano: Don Salvatore Purcaro, faro spirituale della comunità, ringraziando finanche il Consiglio Comunale, per aver voluto eleggere un gruppo di lavoro -nei componenti dell’Ente Festa dei Gigli di Brusciano”, dal Presidente e Vice Presidente Vincenzo Cerciello e Liana Rollino, al Direttivo- preparati, appassionati e di garanzia”.

Illuminanti e limpide, le osservazioni rivolte alla platea, da parte di Don Salvatore Purcaro, che ha tenuto a ringraziare soprattutto la stampa, per il suo impegno a divulgare, con chiarezza, il valore culturale e religioso della Festa, partecipando ad eventi come quello di questa mattina, nel rispetto della veridicità giornalistica.

L’intento dell’Ente Festa, -nelle parole del suo Presidente, Vincenzo Cerciello- sarà di costruire, con tutti gli attori in campo, un percorso condiviso, che possa accompagnare la comunità di Brusciano, e la sua Festa, verso palcoscenici culturali sempre più importanti. Negli interventi finali del sociologo Antonio Castaldo, e del regista del video “La festa è donna”, proiettato in sala, Gennaro Ronda, una fattiva volontà a riconoscere nella tradizione bruscianese un’ecletticità artista e culturale di raro spessore, che si rigenera e rinvigorisce nel suo messaggio festivo.