Forino (Av). Adottato il nuovo PIANO URBANISTICO COMUNALE. Sostituisce quello vecchio risalente al 1991

Dopo anni di attesa, il Comune di Forino ha un nuovo strumento urbanistico che ridisegna la Nostra Forino. Con Deliberazione di Giunta n. 100/2023, infatti l’Amministrazione Comunale ha adottato il Piano Urbanistico Comunale ( PUC) che sostituirà l’obsoleto Piano Regolatore Generale del 1991. Uno strumento che consentirà uno sviluppo armonico e definito del territorio. Un’opportunità per favorire la crescita economica, attrarre investimenti e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Come asserisce il Primo Cittadino Antonio Olivieri: “Forino si incammina così verso un percorso di trasformazione e rinnovamento pianificando il futuro in modo strategico tenendo presente le esigenze dei cittadini, lo sviluppo della comunità, le problematiche esistenti e le potenzialità da far emergere.

Il piano urbanistico adottato segna l’inizio di una nuova ed avvincente fase per il nostro Comune, per un futuro ricco di sfide ed opportunità.”

Con la pubblicazione dell’avviso di adozione del PUC sul BURC (Bollettino Ufficiale Regione Campania), avvenuta lunedì 24 luglio 2023, entro 60 giorni, è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni, sia di carattere generale che puntuale, contenenti modifiche ed integrazioni agli elaborati tecnici pubblicati. Trascorsi i 60 giorni di pubblicazione, la Giunta Comunale valuterà le osservazioni pervenute ufficialmente entro i termini di legge. Ultimi passi saranno poi l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio e l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale. Da.Bio