Napoli: questa sera la città è pronta ad accogliere Levante!

Claudia Lagona, classe 1987 in arte LEVANTE dopo la sua performance alla 76 esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Sei Tu” (classificandosi al 14* posto), ha annunciato il suo tour “Dell’Amore”.

Nelle settimane scorse si è già esibita a Padova , Firenze e Roma.

Stasera ,giovedì 7 maggio, l’appuntamento è invece a Napoli, alla Casa della Musica “Palapartenope” alle 21.

“Balli, pianti, felicità, paure. Sarà un ritorno alla forza” : queste le parole della cantautrice rispetto al suo tour.