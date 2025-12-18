ACERRA, lite per l’attesa finisce in aggressione: arrestata una donna di 46 anni

18/12/2025 binews.it ATTUALITA', CRONACA, EVIDENZA, NAPOLI E PROVINCIA, NEWS CAMPANIA 0

ACERRA, lite per l’attesa finisce in aggressione: arrestata una donna di 46 anni

Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario nel Napoletano. Ad Acerra, una discussione legata ai tempi di attesa per una visita medica è degenerata in un’aggressione fisica all’interno della clinica “Villa dei Fiori”, culminata con l’arresto di una donna di 46 anni.

I fatti risalgono alla serata di martedì, quando gli agenti del Commissariato di Polizia di Acerra sono intervenuti nella struttura sanitaria a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa per un’aggressione in corso. Secondo quanto ricostruito, due donne, in attesa di essere visitate, avrebbero iniziato a manifestare in modo sempre più acceso il proprio malcontento per i tempi di attesa.

La situazione è rapidamente degenerata: dopo una serie di offese verbali rivolte al personale medico, una delle due donne avrebbe aggredito fisicamente un sanitario, rendendo necessario l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Giunti sul posto, i poliziotti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato gli accertamenti del caso.

Determinante, ai fini dell’indagine, è stata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza interni alla clinica, che ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e di individuare le responsabilità. Sulla base degli elementi raccolti, la donna è stata arrestata in flagranza differita con l’accusa di lesioni personali ai danni di personale esercente una professione sanitaria, come previsto dalla normativa vigente.

L’episodio riaccende i riflettori su una problematica purtroppo ricorrente: le aggressioni nelle strutture sanitarie, che continuano a rappresentare una grave emergenza per la sicurezza di medici e operatori, chiamati quotidianamente a svolgere il proprio lavoro in condizioni spesso difficili.