Irpinia, meteo: tempo stabile ma in arrivo più nubi nelle prossime ore

Giornata all’insegna della stabilità atmosferica quella appena trascorsa in Irpinia. Secondo il bollettino meteorologico emesso nella serata di oggi, giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 22:45, la situazione generale resta tranquilla, ma nelle prossime 48 ore è atteso un lieve cambiamento.
L’ingresso di correnti nord-orientali determinerà infatti un graduale aumento della copertura nuvolosa, senza però particolari fenomeni di rilievo.
Previsioni per domani, venerdì 19 dicembre 2025
Per la giornata di domani si prevedono condizioni di tempo generalmente stabile. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, è atteso un incremento della nuvolosità, soprattutto sulle aree interne. Nelle prime ore del mattino non sono escluse riduzioni della visibilità nelle zone vallive, a causa di foschie o locali banchi di nebbia.
Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con un lieve calo dei valori minimi nelle ore notturne e al primo mattino. I venti si manterranno assenti o deboli fino al primo pomeriggio, per poi disporsi dai quadranti nord-orientali, soffiando con intensità debole o moderata.
Nel complesso, una giornata tipicamente invernale, senza criticità ma con segnali di un progressivo aumento della nuvolosità sul territorio irpino.