Forino (Av): Il Direttore Sportivo Sabino Carpentieri premiato alla Carriera Sportiva con una prestigiosa Benemerenza.

Anche quest’anno, come da tradizione, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC assegneranno i Premi di Benemerenza per Società e Dirigenti, celebrando la lunga militanza nei ruoli ed i meriti sportivi.

Nel dettaglio sono state prese in considerazione le candidature relative alle società con 100, 75 e 50 anni di attività, oltre ai singoli dirigenti (federali e di club) con 40 e 20 anni di attività. L’ evento si svolgerà Sabato 17 Maggio alle ore 10.00 presso l’ Holiday Inn Rome – Eur Parco Dei Medici. Tra gli altri sarà premiato anche un forinese doc, ovvero il Direttore Sportivo Sabino Carpentieri.

Di Sabino Carpenieri si potrebbe dire di tutto e di piu’. Un personaggio pubblico con ruoli importanti nello sport, in particolare come direttore sportivo in diverse società dilettantistiche locali e Regionali . La sua figura è stata sempre centralizzata in processi decisionali di squadre e organizzazioni sportive. Ha sempre lavorato in tale ambito per stabilire le ambizioni sportive di squadre , società pianificando il percorso per raggiungerle occupandosi di ricerca e acquisizione di nuovi giocatori, analizzando le esigenze della squadra e tante volte cercando talenti.Carpentieri e’ da tutti considerato un ponte tra il mondo del calcio e il mondo dei dirigenti, lavorando a stretto contatto con l’allenatore per la gestione della squadra. Tanti i suoi prestigiosi traguardi ottenuti, tra cui a livello territoriale il Triplo Salto del Real Forino Calcio ,in soli Tre anni, dal Campionato di Terza Categoria Provinciale al Campionato di Promozione Regionale insieme all’ allora Presidente Immacolato De Angelis . Negli ultimi anni ha ricoperto ruoli societari a livello locale facendo in modo da mandare avanti la pratica del Calcio con le Società Calcistiche A. S. Forino 1919 ed in ultimo con il Contrada Forino. Ora questo prestigiosissimo Premio a coronamento di una passione , sacrificio , una carriera sportiva lunga “appena ” 40 anni. Daniele Biondi