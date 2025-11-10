Grottaminarda, inaugurata la nuova ala della Scuola Media dopo i lavori di adeguamento sismico: “Una delle strutture più sicure d’Irpinia”

GROTTAMINARDA – Giornata di festa all’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino”, dove è stata inaugurata l’ala che ospita la Scuola Secondaria di Primo Grado, al termine dei lavori di adeguamento sismico finanziati con fondi PNRR.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza della Dirigente Scolastica Maria Antonietta Rizzo, del Sindaco Marcantonio Spera, della Delegata all’Istruzione e ai Lavori Pubblici Marilisa Grillo, dopo la benedizione impartita da Don Nico Santosuosso. Presenti amministratori, tecnici comunali, rappresentanti dell’impresa esecutrice, personale scolastico e numerosi genitori.

Nonostante la complessità dell’intervento, il trasferimento degli ambienti è avvenuto in soli due giorni con la sospensione minima delle lezioni. Gli alunni sono potuti rientrare oggi in spazi rinnovati, più confortevoli e soprattutto sicuri. Al momento, nell’ala completata, sono ospitate temporaneamente anche le classi della Primaria, mentre i lavori proseguono nell’altra porzione dell’edificio.

Le dichiarazioni

Il Sindaco Marcantonio Spera ha parlato di “momento storico per Grottaminarda”:

«Abbiamo reso questo edificio realmente antisismico. Oggi, con serenità, possiamo dire che probabilmente è una delle scuole più sicure d’Irpinia. Un risultato cercato, voluto e difeso nonostante difficoltà e imprevisti. Un grazie particolare va a Marilisa Grillo per la determinazione con cui ha guidato il percorso.»

La Dirigente Maria Antonietta Rizzo ha evidenziato la sinergia tra scuola e istituzioni:

«La collaborazione è stata fondamentale. Siamo felici del risultato e consapevoli che servirà ancora pazienza per completare l’altra parte dell’edificio. Ma oggi è una giornata importante.»

La delegata Marilisa Grillo ha ricordato la complessità operativa e amministrativa:

«Si tratta di una delle opere più significative per la nostra comunità. Il finanziamento, quasi 6 milioni di euro, era legato inizialmente a co-finanziamento e rischio rinvio. Grazie alla revisione regionale nell’ambito di Scuola Viva in cantiere 2023 siamo riusciti a garantire la copertura totale con fondi Istruzione e Ricerca. Questo è un risultato di squadra.»

Un investimento strategico

Il progetto, del valore di quasi 6 milioni di euro, rientra nei programmi di messa in sicurezza e modernizzazione degli edifici scolastici finanziati con il PNRR.

A guidare la parte tecnica:

gli ingegneri Michelangelo Loffa e Michele Flammia, con il Capo dell’Ufficio Tecnico Rocco Uva.

L’obiettivo è garantire sicurezza strutturale, qualità degli ambienti educativi e continuità didattica.

Oggi, oltre al nuovo edificio, sembra rinascere anche un sentimento di orgoglio comunitario: una scuola che torna ad essere luogo di crescita, incontro e futuro.

Fonte: Profilo Facebook Amministrazione Comunale di Grottaminarda