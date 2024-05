30 Anni di Generosità: Il Gruppo Donatori Baianese Fratres Celebra un importante Anniversario. Domenica 5 maggio in piazza Santo Stefano

Quest’anno il Gruppo Donatori Baianese Fratres festeggia 30 anni di attività. Punto di riferimento per tutto il mandamento, in questi 30 anni oltre 1000 persone hanno donato almeno una volta grazie alla Fratres di Baiano, circa 4000 sacche di sangue sono state raccolte.

Per celebrare questo avvenimento, il gruppo vi aspetta domenica 5 maggio e domenica 13 ottobre in occasione di due nuove donazioni di sangue associative realizzate in piazza Santo Stefano a Baiano in collaborazione con personale specializzato dell’ospedale Moscati di Avellino.

Per il corretto svolgimento della giornata di donazione, in accordo alle attuali normative vigenti per la prevenzione e la salute pubblica, si prega i potenziali donatori di prenotarsi inviando un messaggio con nome e cognome al numero 338.661.2785. Per la donazione è necessario portare con sé carta di identità e tessera sanitaria.

Prima della donazione è possibile fare una leggera colazione e è assolutamente vietato fumare. Ad avvenuto prelievo del sangue i volontari Fratres provvederanno poi a offrire una colazione adeguata e sarà anche l’occasione per una foto ricordo per celebrare questo importante avvenimento.

Ricordando l’importanza della donazione al fine di permettere la più ampia gamma di operazioni ospedaliere nonché per assistere gli affetti da patologie ematiche, invitiamo caldamente la popolazione a partecipare. Per info più dettagliate è possibile consultare il link:

https://www.fratres.it/approfondimenti/faq#.XarPzOgzbIU