MERCOGLIANO. E’ doloso l’incendio di un Escavatore all’interno della scuola elementare in ristrutturazione

Poco dopo le quattro di stamattina, un incendio di chiara matrice dolosa ha devastato un escavatore all’interno di un cantiere a Mercogliano, provincia di Avellino. Le fiamme, represse tempestivamente dai Vigili del Fuoco, hanno evitato il propagarsi del fuoco ad altri mezzi presenti sul luogo.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, sul posto è stato individuato l’innesco che ha dato origine all’incendio. Il cantiere era stato aperto ieri mattina da un’impresa di Casavatore, in provincia di Napoli, vincitrice dell’appalto da 4,2 milioni di euro per i lavori di abbattimento e ricostruzione della scuola elementare “Ernesto Amatucci”. Le autorità stanno conducendo indagini dettagliate, acquisendo le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ha espresso profondo turbamento per l’accaduto, definendolo un episodio che colpisce duramente la comunità locale. Tuttavia, ha sottolineato che questo evento rafforza la determinazione a combattere per la legalità e la sicurezza dei cittadini.

Le autorità competenti si stanno impegnando per individuare i responsabili dell’incendio e garantire che simili episodi non accadano più nel territorio. Si auspica che le indagini in corso possano fare luce sull’accaduto e portare alla giustizia coloro che hanno commesso questo atto criminale.