Campania nella morsa del caldo: prorogata l’allerta fino al 5 luglio. Umidità oltre il 70% e temperature bollenti

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 20:00 di sabato 5 luglio 2025 l’avviso di criticità per “ondate di calore”. La decisione è stata presa in considerazione del persistente scenario meteorologico caratterizzato da temperature elevate, umidità intensa e scarsa ventilazione.

Secondo quanto riferito dal Centro Funzionale regionale, le temperature continueranno a mantenersi ben al di sopra delle medie stagionali, con incrementi fino a +6/7°C. A ciò si aggiunge un tasso di umidità che, in particolare nelle ore serali e notturne e nelle aree costiere, potrà superare il 70%, contribuendo a una percezione del calore ancora più elevata.

Le raccomandazioni per la popolazione

La Protezione Civile invita i cittadini ad adottare comportamenti prudenti per ridurre i rischi per la salute:

• Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (dalle 11:00 alle 18:00);

• Non esporsi direttamente al sole;

• Rinunciare ad attività fisica intensa all’aperto;

• Limitare gli spostamenti in auto, specie se non strettamente necessari;

• Rinfrescare frequentemente gli ambienti domestici e di lavoro.

Attenzione alle fasce più fragili

Particolare cura e attenzione devono essere rivolte alle categorie più vulnerabili:

• Persone anziane;

• Neonati e bambini piccoli;

• Malati cronici, in particolare soggetti con patologie cardiovascolari;

• Persone non autosufficienti.

È inoltre raccomandato un costante apporto di liquidi, anche in assenza di sete, e l’uso di indumenti leggeri e traspiranti. Si invita anche a non trascurare il benessere degli animali domestici, garantendo loro ombra, acqua e ambienti ventilati.

Allerta per i Comuni

Le autorità locali sono invitate a mantenere attivi i piani di emergenza e le procedure di assistenza per la popolazione più esposta. Fondamentale è il monitoraggio dei soggetti a rischio e l’eventuale attivazione di servizi di supporto sociale e sanitario.

Per ulteriori informazioni e indicazioni su come proteggersi dagli effetti delle ondate di calore, è possibile consultare il portale del Ministero della Salute:

salute.gov.it – Ondate di calore