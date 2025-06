Grottaminarda: torna la Festa del Volontariato con due giorni di eventi, formazione e divertimento

Grottaminarda – Torna domani, sabato 21 giugno, e prosegue domenica 22 giugno, l’atteso appuntamento con la Festa del Volontariato, organizzata dalla Pubblica Assistenza Grottaminarda OdV, con il patrocinio di Cesvolab e del Comune di Grottaminarda. Due giorni ricchi di iniziative che animeranno Piazzale San Pio e altre aree della città, con attività dedicate alla comunità tra formazione, animazione e momenti di convivialità.

Il programma prevede un’ampia gamma di attività. Domenica 22 giugno, alle 8.30, nella Sala “Thomas Menino” di Palazzo Portoghesi, si terrà un corso BLSD adulto e pediatrico rivolto ai cittadini laici, organizzato dai volontari della Pubblica Assistenza.

Nel pomeriggio, sempre domenica, alle 16.00 in Piazzale San Pio, si svolgerà un Open Day dedicato alle buone prassi di primo soccorso, rivolto ai ragazzi dai 13 ai 18 anni, a cura del Gruppo Giovani della Pubblica Assistenza Grottaminarda.

Per i più piccoli, alle 16.30, è prevista l’animazione a cura di Lupo GiNo Kids Club, sempre in Piazzale San Pio, per regalare momenti di svago e divertimento.

La serata sarà all’insegna del gusto e della musica. Dalle 20.30 apriranno gli stand gastronomici con street food e piatti della tradizione locale. La musica live vedrà protagonisti “I Disconesti” sabato 21 giugno e “Come Max” domenica 22 giugno.

Un’occasione da non perdere per vivere due giornate all’insegna della solidarietà, della formazione e del divertimento. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per partecipare e sostenere il prezioso lavoro dei volontari sul territorio.