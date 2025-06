Sant’Agata de’ Goti si veste di colori e spiritualità con l’Infiorata 2025

Sant’Agata de’ Goti – Oggi, 21 giugno, e domani, 22 giugno, il suggestivo borgo di Sant’Agata de’ Goti si anima con l’attesissima Infiorata 2025, un evento che intreccia arte, spiritualità e tradizione nelle vie caratteristiche del centro storico.

I preparativi inizieranno questa sera alle ore 19:00, quando le strade prenderanno vita grazie alla realizzazione dei tradizionali tappeti floreali dedicati alla celebrazione del Corpus Domini. Domani, i visitatori potranno ammirare le splendide composizioni, frutto di passione e grande abilità artigianale.

L’Infiorata rappresenta un momento di forte coinvolgimento per l’intera comunità, oltre a essere un’occasione imperdibile per turisti e appassionati di arte e cultura, desiderosi di immergersi in un’atmosfera unica, fatta di colori vivaci e profonda spiritualità.

L’evento è organizzato e curato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso, custode di una tradizione radicata nel territorio da generazioni.

Non perdere l’opportunità di vivere questa straordinaria esperienza che celebra la bellezza e la fede nel cuore della Campania.