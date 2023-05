GROTTAMINARDA. Nella sala Thomas Menino la presentazione del libro dell’imprenditore Rocco De Luca.

Aspetti tecnici ma anche emozionali nel libro di Rocco De Luca cha sarà presentato domani, venerdì 26 maggio a Grottaminarda, presso la sala convegni “Thomas Menino” di Palazzo Portoghesi, alle ore 18:30.

“La Magia del Biotermocamino” rappresenta il primo libro di settore mai scritto e arriva dopo lunghi anni di studio e ricerca ed è anche la prima avventura quale scrittore da parte del noto imprenditore di Grottaminarda.

Alla presentazione che gode il patrocinio del Comune di Grottaminarda, insieme allʼautore, saranno presenti per i saluti istituzionali, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, l’Assessora alla Cultura, Marilisa Grillo ed il Consigliere comunale delegato alla Promozione dello Sviluppo Economico, Michele Spinapolice. Interverranno poi Ciro Troncone, esperto di comunità, transizione energetica e incentivi fiscali ed Alessandro Spinapolice, ingegnere. Moderatore dellʼevento sarà Dante Ruscello, Innovation Manager di Ram Consulting.

Il volume di Rocco De Luca, “La magia del Biotermocamino”, racconta i motivi per cui una persona decide di acquistare un termocamino, legati soprattutto alla tradizione e al piacere di trascorrere serate in compagnia della legna gustando la magia del fuoco. C’è poi la parte che riguarda la convenienza, sottolineata dall’autore e quindi costi, consumi, detrazioni fiscali; i consigli tecnici e stilistici e quale ciliegina sulla torta, una serie di ricette che è possibile cucinare con il biotermocamino, per riscoprire i sapori della tradizione. Non mancano aneddoti e curiosità che raccontano indirettamente la passione che lʼautore ci ha messo e ci mette in 20 anni di attività e dei suoi valori legati alla famiglia ed alla tradizione.