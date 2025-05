Controlli straordinari dei Carabinieri tra Montefalcione e la Valle Ufita: denunce, sanzioni e segnalazioni

Prosegue senza sosta l’azione di prevenzione e controllo del territorio condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in attuazione delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso.

Nello scorso fine settimana, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato un articolato dispositivo di controllo straordinario del territorio, che ha interessato un’ampia fascia compresa tra Montefalcione e la Valle Ufita.

Circa 30 pattuglie si sono alternate nell’esecuzione di posti di blocco, posti di controllo e servizi di vigilanza, anche in aree periferiche, consentendo l’identificazione degli occupanti di oltre 250 veicoli e l’ispezione di quattro esercizi pubblici.

In particolare, nella notte, è stato attuato un posto di blocco nei pressi del casello autostradale di Castel del Lago, snodo viario di particolare rilievo, mediante l’impiego coordinato di sei equipaggi. L’intera zona industriale adiacente è stata cinturata per circa due ore, con controlli capillari su tutti i veicoli in transito.

L’attività ha consentito di contestare numerose violazioni al Codice della Strada e di deferire in stato di libertà due persone: un 40enne di Montemiletto e un 20enne di Villanova del Battista. Entrambi, sottoposti a test tossicologici, sono risultati positivi all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche. Nei loro confronti sono stati adottati i provvedimenti di ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo dei veicoli condotti.

Ai controlli stradali si è affiancata una mirata attività di verifica presso luoghi e locali di pubblico ritrovo. Un giovane di Fontanarosa è stato segnalato alla Prefettura di Avellino quale assuntore di sostanze stupefacenti, a seguito del rinvenimento di alcuni grammi di hashish durante una perquisizione personale.

Infine, un uomo originario di Bonito, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta: in evidente stato di alterazione alcolica, è stato sorpreso mentre si aggirava nei pressi del centro abitato, creando pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.

L’attività di prevenzione e controllo dell’Arma dei Carabinieri proseguirà senza soluzione di continuità su tutto il territorio provinciale.