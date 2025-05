Altavilla Irpina (AV) – Resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. I Carabinieri arrestano un 52enne

I Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina hanno arrestato un 52enne del posto, noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale”.

L’azione delittuosa si è sviluppata nella tarda serata di ieri quando, a seguito di un’aggressione, i Carabinieri sono intervenuti nel corso principale di Altavilla Irpina dove l’uomo, in evidente stato di alterazione psico fisica, poco prima, durante i festeggiamenti del Santo Patrono, avrebbe sferrato un pugno ad una donna, che vestita da mascotte, era intenta a farsi fotografare con alcuni bambini.

Nel corso del controllo, nonostante l’azione di persuasione messa in atto dai militari operanti, nel tentativo di riportare alla calma l’esagitato, questi iniziava ad inveire verbalmente per diversi minuti contro i Carabinieri, per poi passare dalle parole ai fatti tentando di colpirli con dei calci.

È stato solo grazie alla prontezza di riflessi dei militari, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze.

Vista la resistenza posta dall’uomo, una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, il 52enne è stato tratto in arresto.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire dinnanzi al Giudice per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.