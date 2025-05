Giorno del Gioco, Pomigliano si è trasformata oggi in una città a misura di bambino

Si è conclusa con grande successo la terza edizione del Giorno del Gioco, che oggi ha trasformato Pomigliano d’Arco in un enorme spazio urbano dedicato ai bambini. Un’intera mattinata di attività, laboratori, spettacoli e percorsi esperienziali ha coinvolto oltre mille alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Il tema di quest’anno, “Il Cantico delle Creature: il grande gioco di equilibrio dell’universo”, ha ispirato un programma all’insegna dell’armonia tra natura, regole, creatività e comunità.

La giornata si è aperta con una cerimonia ufficiale in Piazza Municipio: l’orchestra degli alunni della scuola secondaria di primo grado Catullo ha eseguito l’Inno di Mameli, seguita dalla lettura del solenne giuramento per l’apertura della manifestazione da parte del Vicesindaco Domenico Leone. Presenti anche rappresentanti istituzionali, dirigenti scolastici e numerosi genitori accorsi ad assistere all’avvio delle attività.

Grazie anche al bel tempo, tutte le attività previste si sono svolte regolarmente nelle tre aree dedicate: Piazza Mercato per l’infanzia, Piazza G. Leone e Via Ercole Cantone per le scuole primarie e secondarie. La città si è trasformata in un grande parco diffuso del sapere e del divertimento, con strade chiuse al traffico e animate da colori, suoni e sorrisi.

Per i più piccoli, le scuole dell’infanzia hanno partecipato a un percorso strutturato in otto stazioni ludico-educative: spettacoli di marionette e pupazzi, performance di magia comica e di bolle di sapone, laboratori creativi come quello di pasticceria in collaborazione con la Pasticceria Guadagni, attività motorie con il Ludobus e la Ludoteca Il Regno del Divertimento, spettacoli clowneschi itineranti e animazione circense. Il percorso ha offerto stimoli sensoriali, occasioni di apprendimento e momenti di socializzazione.

Le scuole primarie hanno seguito un itinerario composto da quattro tappe che alternavano attività ludiche, artistiche e formative: il laboratorio “Dolce Campagna” dedicato alla scoperta del mondo del miele, giochi educativi a squadre come il “Quizzettone”, performance di danza aerea e giocoleria, spettacoli di magia e animali, oltre a un apprezzatissimo laboratorio manuale per la preparazione della pizza a cura di “Bella Pizza”. Gli alunni hanno potuto apprendere attraverso il gioco e l’esperienza diretta.

Per le scuole secondarie, l’approccio è stato più orientato alla cittadinanza attiva e alla scoperta: i ragazzi hanno partecipato a moduli rotanti che includevano un laboratorio di scienze, attività di educazione stradale, un laboratorio di pasta artigianale con Ventigrani, uno spettacolo di ventriloquismo e prove pratiche di Volley S3. Il percorso è stato introdotto da una presentazione istituzionale alle 8.45, alla presenza delle autorità civiche, sottolineando l’importanza del coinvolgimento attivo degli studenti nella vita della città.

“Un senso di unione e di comunicare è indispensabile per la qualità della vita di un paese, di una città. Ed è anche l’obiettivo più importante che ciascuna amministrazione pubblica si pone” ha dichiarato l’Assessore al Commercio e al Lavoro Marianna Manna. “Oggi, vedere bambini e insegnanti vivere con entusiasmo strade e piazze, senza auto, in libertà e sicurezza, è stato emozionante. Ringrazio le scuole per la collaborazione e tutti i volontari e operatori che hanno reso possibile questa giornata.”

Il Vicesindaco Domenico Leone, che ha dato lettura del giuramento iniziale, ha aggiunto: “Questa giornata riesce a mettere insieme tutte le energie del territorio, come note su un pentagramma che compongono l’armonia della nostra società. È una vera rivoluzione gentile che parte dai bambini, ma che parla all’intera comunità. Far vivere la città in modo diverso, riscoprire il rispetto, il verde, il gioco come diritto: tutto questo è cultura civica, e oggi Pomigliano ne ha dato prova concreta.”