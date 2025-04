Tragedia sulla Domiziana: travolta in bici, muore la maestra Raffaella Korompay

MONDRAGONE – Una tranquilla pedalata si è trasformata in tragedia nel primo pomeriggio di ieri. Raffaella Korompay, 55 anni, insegnante elementare e madre di quattro figli, è morta dopo essere stata travolta da un camion con rimorchio mentre era in sella alla sua bicicletta.

L’incidente è avvenuto lungo la statale Domiziana, nel territorio di Mondragone. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava percorrendo la strada quando è stata improvvisamente investita dal mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato vano: la maestra è deceduta poco dopo, tra la disperazione degli amici che erano con lei in bici.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla dinamica del drammatico impatto e ha disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico.

Raffaella Korompay insegnava alla scuola elementare di Sant’Angelo in Theodice, a Cassino. Amava la natura, lo sport e lo yoga. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto non solo la comunità scolastica, ma anche tutti coloro che la conoscevano e ne apprezzavano la dolcezza e la passione per l’insegnamento.

Una vita spezzata troppo presto, in un pomeriggio che doveva essere di spensieratezza e libertà.