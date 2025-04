Pasqua 2025 da record a Napoli: oltre un milione di turisti attesi tra arte, tradizione e sapori unici

Napoli si prepara a vivere una Pasqua 2025 senza precedenti. La città, già regina del turismo del Sud, si appresta a registrare un vero e proprio boom di presenze: sono infatti attesi oltre un milione di visitatori tra il 20 aprile e il 4 maggio. Una cifra straordinaria che consacra il capoluogo partenopeo come una delle mete preferite a livello internazionale per le vacanze primaverili.

A rendere possibile questo risultato eccezionale è anche un calendario favorevole, punteggiato da numerosi ponti festivi, che offre a milioni di italiani e stranieri la possibilità di programmare soggiorni più lunghi. E Napoli, con la sua offerta culturale, enogastronomica e paesaggistica, è pronta a rispondere con il meglio di sé.

Dai musei aperti con orari prolungati, alle visite guidate nei quartieri storici, passando per eventi religiosi suggestivi come la Via Crucis del centro antico e le celebrazioni nelle chiese monumentali: ogni angolo della città si trasforma in un palcoscenico che racconta storia, fede e identità.

Ma non finisce qui: il vero trionfo è anche a tavola. I turisti potranno assaporare la pastiera più buona del mondo, il casatiello fragrante, la pizza nelle sue mille varianti e un’infinità di dolci e specialità locali che rendono Napoli una capitale del gusto.

Le strutture ricettive fanno registrare prenotazioni da tutto il mondo, con boom di arrivi da Francia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito. E l’entusiasmo corre anche sui social, dove Napoli si conferma protagonista indiscussa dei trend di viaggio per la primavera 2025.

La città, ancora una volta, dimostra di saper accogliere, emozionare e conquistare. Pasqua a Napoli non è solo una vacanza: è un’esperienza che resta nel cuore.