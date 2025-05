Ordine dei Medici di Caserta: concluse le elezioni ENPAM, affluenza al 3,6%. Il presidente Manzi: “Serve una riflessione sul metodo elettorale”

Presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caserta si sono svolte regolarmente nella giornata di giovedì 29 maggio le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale e dei Comitati Consultivi Regionali dell’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri).

L’appuntamento elettorale ha coinvolto tutte le categorie rappresentate all’interno dell’Ente: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, liberi professionisti e dipendenti.

Le operazioni di voto si sono svolte in un clima sereno e ordinato: i seggi sono stati aperti alle ore 8 e chiusi regolarmente alle ore 22, senza che siano emerse criticità o irregolarità nel corso della giornata.

Alla consultazione elettorale hanno preso parte 263 votanti, pari al 3,6% degli aventi diritto.

Le parole del presidente dell’Ordine Carlo Manzi: «Il dato sull’affluenza è allarmante». E aggiunge: «In un Ordine come Caserta, che pochi mesi fa ha portato al voto il 60% degli iscritti per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo, l’affluenza per l’ENPAM si è fermata al 3% del totale degli iscritti. La maggioranza dei medici non partecipa al momento democratico, quindi non si sente coinvolta. Le motivazioni sono varie, tra queste sicuramente il metodo elettorale scelto in ENPAM: un maggioritario spinto, che annienta le minoranze.

Spero che il prossimo Consiglio di Amministrazione di ENPAM faccia una riflessione in tal senso e apporti dei cambiamenti (Statuto e metodo elettorale) funzionali a una maggiore apertura alla rappresentanza».

Nei prossimi giorni, sul sito dell’Ordine dei Medici, sarà pubblicato l’esito delle votazioni con i nominativi degli eletti, secondo quanto previsto dalla normativa interna dell’ENPAM.