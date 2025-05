Forino (Av): Si Rinnova per il 40.mo anno consecutivo la “Juta a Montevergine”

Tra le tradizioni forinesi che ormai da anni si sono molto consolidate da queste parti, rientra sicuramente il Pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna di Montevergine nell’ ultimo sabato del mese di maggio. Tutto questo a suggello e ringraziamento alla Madre di Gesù dei riti mariani che nella Città di Forino sono sempre sentiti e seguiti da molti fedeli.

L’appuntamento per la “Juta a Montevergine” anno 2025 è fissato per domani sabato 31 maggio, allorquando tanti pellegrini, si recheranno alla “Casa” di Mamma Schiavona, così come avviene dal lontano 1985 e che ancora ad oggi si rinnova e rinasce vivido nei cuori di generazioni locali come un continuo miracolo mariano. Una maratona sacra che come sempre prenderà il via alle prime luci dell’alba, quando alle ore quattro del mattino ,dal sagrato della Chiesa di Santo Stefano nel rione Palazza, i fedeli devoti si avvieranno seguendo questo lungo tratto di strada anche in parte molto lubrico e pericoloso fino alla vetta di Montevergine con l’arrivo in loco verso le ore 12.00, dove, dopo una breve sosta di ristoro ed abbeveraggio, verranno officiati i riti sacri di ringraziamento alla “Regina dei Cieli”.

“Chi vo a GRAZIA da sta VERGINE Ca sagliesse a MONTEVERGINE – e saglimm o MUNTAGNONE pe ricevere a GRAZIA da MAMMA SCHIAVONA” come ha affermato in questi giorni uno dei devoti, Giggiotto Parisi, che da anni con convinta assiduità, perpetua questo pio pellegrinaggio dedicato a Maria.

Dunque l’ appuntamento è per domani sabato 31 maggio. Un popolo, quello forinese che ancora una volta sarà “Ai piedi della Madre del Cielo”.

Daniele Biondi