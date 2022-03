Elezioni Rsu Aorn Caserta, il programma della Ugl

A pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo della Rsu all’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, accolgo la richiesta di trasparenza rivolta alle organizzazioni sindacali della provincia formulata da una nota testata giornalistica locale e pubblico il nostro programma elettorale. – Comincia così la nota che la segretaria provinciale della Ugl Salute Caserta Marinella Laudisio ha indirizzato questo pomeriggio agli organi di stampa. – Lavoro e diritti dei lavoratori saranno al primo posto, potrebbe apparire banale, ma siamo nella condizione di doverlo ribadire. Il nostro non è il libro dei sogni, presentiamo pochi punti, tutti qualificanti, messi nero su bianco e consultabili a futura memoria. Un richiamo all’etica professionale, alla meritocrazia ed alla premialità, tanto per cominciare, ma anche la promessa che se eletti usufruiremo del minimo indispensabile di permessi sindacali perché, anche questo va precisato, non ci candidiamo per ottenere ferie a buon mercato. Diciamo stop all’attività sindacale svolta nei reparti, stop ai favoritismi e stop alle azioni legali, siamo persuasi che un sindacato rispettabile sottoscrive accordi e non promuove cause. Saremo vigili su gestione dei turni e mobilità tra reparti !

“Quando accettai di condividere il percorso in Ugl” ha commentato Laudisio “lo feci perché riconobbi nella squadra del territorio persone che interpretavano valori che appartengono alle mie radici. Un gruppo di lavoratori che tengono alle loro professionalità ed agiscono nel solco dell’etica intendendo il sindacato come un servizio, non potevano che diventare la mia famiglia. La prima proposta che metteremo in campo ? La richiesta di variare le modalità di erogazione del premio di risultato”. Infine una precisazione: “Non ho sponsor politici, ma chi vorrà sostenere le nostre idee, potrà riconoscersi nel nostro programma, chi no dovrà invece motivarlo”.

