“Scuola Futura Avella” sempre vigile sulle problematiche scolastiche

Questa mattina (per chi legge 29 marzo 2022), si è tenuto presso il Comune di Avella, un incontro a cui ha preso parte anche il Sindaco dott. Vincenzo Biancardi, per discutere del servizio di refezione scolastica presso la Scuola Mons. P Guerriero di Avella, affidato alla ditta S.L.E.M. .

A noi del Gruppo Scuola Futura Avella, fa piacere, che dopo le tante segnalazioni fatte nei mesi scorsi, con le varie lettere protocollate al Comune, Scuola e Consiglio d’istituto, si sia mosso qualcosa.

Questa riunione andava giustamente fatta, per comunicare e contestare le tante anomalie e i tanti disservizi.

È nostro piacere che il Sindaco in persona abbia preso in considerazione la cosa e si sia interessato in prima persona, pur essendo stati noi esclusi dall’invito e dalla partecipazione alla riunione, pur avendo sollevato varie discussioni e avendo fatto altrettante segnalazioni, portando alla luce le tante criticità. Avremmo sicuramente preferito la presenza del nostro delegato Marco Esposito che per ben quattro anni si è interessato delle tante problematiche scolastiche, soprattutto per la mensa risolvendo, da solo, tante problematiche pur non avendo alle spalle coloro che oggi tanto decantano di lavorare esclusivamente per la scuola.

Noi di Scuola Futura non vogliamo meriti.

Noi abbiamo solo bisogno di fatti sempre nell’interesse dei nostri e dei Vostri figli. Non ci resta altro di essere vigili nel fare i controllori dei controllori. (Comunicato Stampa)

adsense – Responsive – Post Articolo