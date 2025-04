Controlli sulla Raccolta di Asparagi nelle Aree Incendiate: Interventi Rafforzati nel Sannio

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento ha avviato un’intensa attività di controllo sul territorio per contrastare la raccolta illegale di asparagi nelle aree boschive colpite dagli incendi dell’estate 2024. L’intervento si basa sul Regolamento Regionale 3/2017, che vieta per almeno un anno la raccolta dei prodotti spontanei, tra cui gli asparagi selvatici, nelle zone percorse dal fuoco.

L’obiettivo è duplice: da un lato tutelare l’equilibrio degli ecosistemi e garantire la rigenerazione del sottobosco, dall’altro scoraggiare comportamenti illeciti e pericolosi, come l’accensione volontaria di incendi per favorire, in modo artificiale e dannoso, la crescita di nuovi asparagi.

I controlli si stanno concentrando in particolare nei territori già duramente colpiti dai roghi, dove la presenza di asparagi è particolarmente abbondante. I Nuclei Forestali di Pontelandolfo e Benevento stanno monitorando le attività di raccolta in diverse località, effettuando verifiche a campione sui raccoglitori.

Oltre al rispetto del divieto temporaneo, viene anche vigilato il quantitativo raccolto, che secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 70/1994, non può superare 1 kg per persona al giorno. Durante le operazioni sono state elevate numerose sanzioni amministrative per violazioni accertate.

L’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane, in coincidenza con il picco stagionale della raccolta e con l’arrivo delle festività pasquali, periodo in cui aumenta il flusso di persone nelle aree rurali. Le forze dell’ordine invitano tutti i cittadini a rispettare le normative vigenti, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio naturale del territorio sannita.