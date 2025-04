“Mai d’Argento 2025”: a Quadrelle la presentazione della sesta edizione del concorso di idee.

Si terrà il prossimo 9 aprile alle ore 17.00, presso la suggestiva cornice di Casa Mattis a Quadrelle, la presentazione ufficiale della sesta edizione del concorso di idee “Mai d’Argento”, un’iniziativa culturale promossa dall’Associazione Maio di Santo Stefano, con il patrocinio morale di numerosi enti istituzionali del territorio.

Il concorso, giunto alla sua sesta edizione, rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale dell’Irpinia, volto a stimolare riflessioni creative, artistiche e progettuali sui temi dell’identità, della memoria e del futuro delle comunità locali.

A testimoniare l’importanza dell’evento per l’intero comprensorio, prenderanno parte alla cerimonia i sindaci dei Comuni dell’Unione Baianese-Alto Clanis:

Vincenzo Biancardi (Avella)

Enrico Montanaro (Baiano)

Alessandro Napolitano (Mugnano del Cardinale)

Simone Rozza (Quadrelle), anche presidente dell’Unione dei Comuni

Antonio Colucci (Sirignano)

Adolfo Alaia (Sperone)

Non mancherà il contributo del mondo scolastico, grazie alla partecipazione di dirigenti di diversi istituti comprensivi del territorio:

Pasquale Napolitano, IC Giovanni XXIII

Luigia Conte, IC Alessandro Manzoni

Andrea Amoroso, IC Mons. P. Guerriero

Particolarmente significativa anche la presenza dell’on. Vincenzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, a sottolineare l’interesse e il sostegno istituzionale per le iniziative che promuovono il coinvolgimento civico e la valorizzazione del territorio.

L’evento si preannuncia come un’occasione di confronto tra istituzioni, scuola, associazioni e cittadinanza, per rilanciare il ruolo della creatività come motore di coesione sociale e sviluppo locale.

(Andrea Salvatore Guerriero)