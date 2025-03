Massimo Recalcati alla diocesi di Nola: “il Desiderio e lo Sguardo su Gesù”

Massimo Recalcati, ieri sera alle 19:00 presso la Cattedrale di Nola, é stato ospitato per il secondo appuntamento di “Dialoghi in Cattedrale a 1700 anni dal Concilio di Nicea”, ciclo di incontri promosso dalla Diocesi di Nola in occasione dello speciale anniversario del primo Concilio ecumenico, celebrato a Nicea nel 325 d.C.

Il monsignor Francesco Iannone, vicario episcopale per la liturgia e la formazione del clero, ha conversato con lo psicoanalista e scrittore sul tema «Fissando lo sguardo su Gesù (Eb 12,2)». Parole di speranze per i tanti presenti nel Duomo di Nola che hanno seguito il discorso centrato sulla Lettera agli ebrei[ 12:2]. Gesù è l’incarnazione del Desiderio, quella forza del Desiderio che chiama a Sé,è lo sguardo di Recalcati su Gesù. La nostra guida ad esempio di fede!

Recalcati, nell’occasione ricorda che per un periodo ha perso la fede dovuta ai suoi studi filosofici, inspiegabilmente per un episodio personale, sente di nuovo Gesù accanto.

Tante anche le domande alla fine da parte del pubblico affascinato dalla spiegazione ecumenica di Recalcati, che alla fine degli interventi, ci ricorda che l’unica cosa che possiamo fare nella vita per la vita stessa è dare ascolto al Desiderio che ci abita, e l’unica domanda a cui Noi peccatori saremo chiamati a rispondere.

Nunziata Napolitano