Nella mattinata di ieri, alla presenza del Prefetto di Napoli Michele Di Bari, del Questore di Napoli Maurizio Agricola, del Sindaco del Comune di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e del Vice Presidente della comunità ebraica di Napoli Sandro Temin, si è svolta la cerimonia in memoria di Giovanni Palatucci, già Questore Reggente di Fiume, presso il Parco Vanvitelliano del Fusaro a Bacoli dove tre anni fa è stato piantumato un ulivo ed apposta una targa alla memoria del funzionario, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri ed italiani.

Il Dirigente di Polizia, sin dall’autunno del 1943, quando Fiume, la Venezia Giulia e l’intera area istriana vennero annesse al Terzo Reich mediante l’occupazione militare, si prodigò per salvare dal genocidio ebrei stranieri ed italiani fino a quando fu arrestato e deportato nel campo di sterminio di Dachau dove perse la vita il 10 febbraio del 1945.

Alla commemorazione hanno, altresì, partecipato autorità civili e militari.