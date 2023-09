I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI MIRABELLA ECLANO INTENSIFICANO I CONTROLLI: FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO PER TRE PREGIUDICATI

Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno ulteriormente intensificato i controlli sul territorio, garantendo una più alta concentrazione di uomini e mezzi soprattutto nelle ore serali e notturne, al fine di contrastare più efficacemente i reati predatori e quelli in materia di stupefacenti.

Nei comuni di Montemiletto, Venticano, Pietradefusi e Bonito, nonché nella stessa Mirabella Eclano, hanno complessivamente operato circa 60 pattuglie, alla costante ricerca di soggetti ed autovetture sospette, tanto sulle arterie principali quanto sulle strade secondarie.

Quasi 350 persone ed oltre 200 veicoli sono stati controllati dai militari dell’Arma. Una ventina le perquisizioni (locali, personali e veicolari) eseguite, che hanno portato al rinvenimento di alcuni grammi di sostanza stupefacente ma, soprattutto, ad individuare sei soggetti – tra i 24 ed i 30 anni – fortemente pregiudicati e provenienti dal napoletano. Sorpresi ad aggirarsi tra le abitazioni approfittando del crepuscolo, dopo essere stati perquisiti e controllati, tre di loro sono stati immediatamente proposti per l’applicazione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Mirabella Eclano. Naturalmente ulteriori approfondimenti sono in corso per verificare eventuali attività illecite già compiute in zona prima del controllo.

Non è scemata, naturalmente, l’attenzione per il rispetto delle norme della circolazione stradale. Due automobilisti si sono visti ritirare la patente di guida a causa di gravi infrazioni, mentre per altri quattro è scattato il sequestro dei veicoli in quanto privi di copertura assicurativa.