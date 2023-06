BRUSCIANO (NA). Luglio, settembre e ottobre, in costiera sorrentina con l’Associazione ALBA. Visite socio culturali ed educative per famiglie, adulti e bambini.

BRUSCIANO – Da anni impegnata nel sociale e al servizio dei cittadini, l’associazione ALBA continua il suo percorso di integrazione sul territorio. Un gruppo di 10 soci fondatori ha dato vita ad una realtà associativa che si prefigge di realizzare iniziative tese, alla promozione sociale, alle attività culturali e di cittadinanza attiva. L’associazione ALBA con sede legale e operativa in Brusciano (NA), intende realizzare

eventi che conducano alla rivisitazione delle tradizioni e dei valori del passato nel solco di quanto detto anche negli interventi inaugurali, dato che solo capendo il passato si può progettare un futuro che sia quanto più a dimensione umana e libero da quelle problematiche che affliggono il tessuto sociale e che creano smarrimento e disgregazione. Un’associazione presente sul territorio, che fin dall’inizio si è posta come obiettivo quello di aiutare i cittadini e collaborare con gli enti locali per le politiche sociali, realtà associative, e politiche dei giovani.

Già diverse le iniziative presentate dall’associazione: work shop interattivi su tematiche sociali, attività assistenziali e culturali coinvolgimento di scolaresche anche fuori dalla comunità di Brusciano, servizi in affiancamento, in convenzione e partenariato.

“Vogliamo ampliare la conoscenza e la diffusione della cultura di Brusciano e del nostro territorio,

ponendoci come un vero e partecipativo luogo di incontro, al fine di creare e stimolare una vera e propria partecipazione dei cittadini alle iniziative sociali e culturali. Infatti, intendiamo radicare nella nostra comunità un modello di fare che coinvolga tutta la collettività” afferma il presidente dell’associazione Domenico TOPPI. L’associazione ALBA si pone come principio primario il rispetto sia dell’individuo sia della comunità in cui esso vive, oltre che degli usi, dei costumi e delle tradizioni.

Previste nel mese di Luglio, Settembre e Ottobre, visite socio educative e socio culturali nella penisola Sorrentina per Adulti, Famiglie e Minori.

Per info e contatti.: Tel.:0816123913 – 3333186532 E – mail: alba_associazione@libero.it