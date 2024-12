100 DI QUESTI GIORNI. Miriam Fusco di Avella consegue a laurea in Design per la Moda con 110 e lode

Giornata di grande gioia e soddisfazione per Miriam Fusco di Avella, che oggi ha raggiunto un traguardo importante conseguendo la laurea in *Design per la Moda* con la valutazione di **110 e lode**. Un risultato eccellente che testimonia il suo impegno, la sua creatività e la sua passione per il mondo della moda.

Gli auguri più affettuosi arrivano dai suoi genitori, dal fratello **Francesco**, dalla cognata **Angela**, dal fidanzato **Alessio**, da zio **Saverio**, zia **Luisa** e dalle cugine, che con orgoglio celebrano questo momento speciale.

La laurea di Miriam rappresenta non solo un punto di arrivo ma anche l’inizio di nuove sfide e opportunità nel panorama del design e della moda, ambiti in cui potrà mettere in campo tutto il suo talento e la sua preparazione.

Congratulazioni, Miriam, per questo straordinario risultato e per il brillante futuro che ti attende!