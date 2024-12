BAIANO. 50 anni di professionalità e dedizione: il Geometra Lorenzo Napolitano premiato dal Collegio dei Geometri di Avellino

Il 20 dicembre 2024, il Collegio dei Geometri di Avellino ha reso omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nel territorio irpino: il Geometra Lorenzo Napolitano. Cinquant’anni di professione, mezzo secolo dedicato con passione, competenza e spirito di servizio alla sua comunità. Per celebrare questo importante traguardo, il geometra Lorenzo Napolitano è stato insignito di una targa che riconosce il valore del suo contributo professionale.

Nato e cresciuto con l’amore per il proprio territorio, è stato per anni un punto di riferimento per il Comune di Baiano, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Ufficio Tecnico. In questa veste, ha guidato e realizzato opere che ancora oggi testimoniano il suo impegno e la sua visione.

Tra i progetti più significativi del Geometra Napolitano spiccano la villa comunale di Baiano, luogo di aggregazione e svago per cittadini di tutte le età, l’eremo e la Chiesa di Gesù e Maria, che rappresentano un simbolo spirituale e culturale per la comunità. Non meno importanti sono il Palazzetto dello Sport, che ha offerto un centro di riferimento per le attività sportive locali, e la casa parrocchiale, esempio di un’architettura funzionale al servizio della comunità ecclesiastica.

Il riconoscimento ricevuto non è soltanto un tributo al percorso professionale di Lorenzo Napolitano, ma anche un ringraziamento per l’eredità che lascia: un modello di professionalità basato su competenza e attenzione alle esigenze del territorio.

Durante la cerimonia di premiazione, il Presidente del Collegio dei Geometri di Avellino ha sottolineato come Lorenzo Napolitano abbia incarnato i valori fondamentali della professione.

Mentre celebra il suo 50° anniversario di professione, Lorenzo Napolitano guarda al futuro con la stessa passione che lo ha guidato fin dal primo giorno. La comunità di Baiano e i suoi colleghi lo ringraziano per il suo straordinario contributo, augurandogli ancora tante soddisfazioni.