100 DI QUESTI GIORNI. Mafaldo Cassese: 45 Anni a Domicella, un Traguardo di Vita e Affetti

Domicella festeggia un traguardo speciale: il 45º anniversario di Mafaldo Cassese nella comunità. Un uomo che, con il suo impegno, la sua dedizione e il suo spirito sempre generoso, ha lasciato un segno profondo nella vita di chi lo circonda.

In questa giornata significativa, la famiglia Peluso Angelo desidera esprimere il proprio affetto e la propria stima a Mafaldo Cassese, testimoniando l’importanza del suo percorso e il valore della sua presenza nel cuore del paese. La sua storia è intrecciata con quella di Domicella, un legame fatto di esperienze, amicizie e momenti indimenticabili.

Che questo anniversario sia non solo un’occasione per guardare con orgoglio al passato, ma anche per accogliere con entusiasmo il futuro, sempre circondato dall’affetto di chi lo stima e gli vuole bene.

Auguri di cuore da tutta la famiglia Peluso Angelo!