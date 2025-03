Automazioni per posti auto: garanzia di trovare il proprio parcheggio

Hai un parcheggio privato, vivi in una grande città e sei stufo di trovarlo sempre occupato da persone non autorizzate? Allora ti consigliamo di installare un dissuasore di sosta e uno dei sistemi di automazioni per posti auto messi a disposizione da Kit Automazioni. Scopriamo di più sul miglior sistema di automazione per posti auto.

Cosa sono i dissuasori di sosta e qual è il sistema di automazione per posti auto ideale

Dissuasori di sosta o parcheggio: con questo termine si identificano diversi dispositivi progettati per impedire o regolamentare la sosta in specifiche aree. Tra i modelli fissi rientrano transenne, paletti verticali in ferro, panettoni in calcestruzzo e fioriere, ideali per delimitare zone in cui il parcheggio non è mai consentito, come le aree pedonali. Nella progettazione di posti auto in spazi condominiali, è utile valutare sin dall’inizio l’installazione di dissuasori di sosta automatici. In questi casi, predisporre l’alimentazione per ogni singolo dissuasore consente di evitare ai condomini l’incombenza della ricarica della batteria. Il dissuasore di parcheggio PB203 è dotato di una base motorizzata a basso profilo che solleva e abbassa un archetto di ampie dimensioni. In presenza di più parcheggi affiancati, questa caratteristica impedisce la sosta fraudolenta tra uno stallo e l’altro. Il modello PB203 può essere alimentato a batteria o tramite rete elettrica. La versione a batteria garantisce un’autonomia di circa sei mesi (con sei accessi giornalieri) e può essere ricaricata con un caricabatterie per auto o con l’accessorio disponibile nel kit. Sebbene l’alimentazione elettrica di rete elimini la necessità di ricaricare la batteria periodicamente, in molte situazioni condominiali risulta impraticabile realizzare le tracce per il passaggio dei cavi elettrici. In questi casi, la versione a batteria rappresenta l’unica soluzione possibile.

Grandi città: le automazioni per posti auto sono una necessità

Nelle grandi città, la gestione degli spazi di sosta è una sfida sempre più complessa. La crescente domanda di parcheggi, unita alla necessità di regolamentare l’uso delle aree disponibili, rende indispensabile l’adozione di soluzioni automatizzate per i posti auto. Le automazioni per i parcheggi non solo migliorano l’ordine e la sicurezza, ma garantiscono anche un accesso riservato ai legittimi titolari, prevenendo occupazioni abusive e ottimizzando la fruibilità degli spazi. In contesti condominiali, aziendali e commerciali, i dissuasori di sosta automatici rappresentano una soluzione efficace, adattandosi alle diverse esigenze grazie a sistemi alimentati a batteria o rete elettrica. Tra le opzioni più avanzate, il dissuasore di parcheggio PB203 si distingue per la sua base motorizzata a basso profilo e un archetto ampio, che impedisce soste irregolari tra gli stalli. Con un’autonomia di sei mesi nella versione a batteria e la possibilità di ricarica con un semplice caricatore da auto, il PB203 offre una soluzione pratica anche in contesti in cui non è possibile predisporre un’alimentazione di rete. In un’epoca in cui la mobilità urbana richiede efficienza e organizzazione, investire in automazioni per i posti auto non è più un lusso, ma una necessità.

Tre caratteristiche del migliore dissuasore di parcheggio

Il miglior dissuasore di parcheggio deve garantire affidabilità, praticità e sicurezza. Ecco tre caratteristiche fondamentali: