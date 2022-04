VINITALY, TENUTA CAVALIER PEPE PRESENTA “APPIO”, IN ANTEPRIMA IL VINO AGLIANICO IN ANFORA

Tenuta Cavalier Pepe, azienda vitivinicola irpina di Luogosano (AV), della vulcanica Milena PEPE, sarà presente a Vinitaly, domenica 10 a mercoledì 13 aprile, nelgli spazi istituzionali della Regione CAMPANIA (Pad. B Regione Campania – Stand 52, Area Irpinia – Camera di Commercio Avellino).

Oltre alle etichette note, l’occasione sarà speciale per la presentazione ufficiale di “Appio”, una etichetta esclusiva di aglianico, Irpinia Campi Taurasi doc 2017, dalla produzione limitata e numerata. L’idea trae spunto dalle tecniche di vinificazione dell’antica Roma, che prevedevano successivo passaggio per affinamento in anfore. Il nome è un chiaro omaggio all’antica Via Appia, che attraversava tutta l’Irpinia.Nell’antichità, la colonia romana di Aeclanum, in Irpinia, a partire dalla metà del III secolo a.C., era luogo di transito di merci, di uomini e fusione di culture, grazie alla regina delle strade, la Via Appia, fatta costruire da Appio Claudio Cieco per collegare Roma a Brindisi. La Media Valle del Calore, dove si trova la Tenuta tra gli attuali comuni di Luogosano e Sant’Angelo all’Esca, già era coltivata a vite aglianico.

“Appio” è prodotto dalle uve aglianico provenienti da “Vigna Piergolo”, allevata a starseta su un terreno tipicamente argilloso, sabbioso e vulcanico a Luogosano, nel cuore della denominazione del Taurasi docg, ad una altitudine di 400 metri sul livello del mare, per una produzione limitata e numerata di circa 2.000 bottiglie all’anno.

Oggi, le anfore di ceramica, situate nel cuore della cantina di Tenuta Cavalier Pepe, permettono al vino di evolvere, grazie alla leggera micro-ossigenazione durante il suo affinamento. Questa peculiarità conferisce lunga vita e grande bevibilità al vino. Nasce così un vino versatile con forte identità, strutturato, elegante, minerale e fruttato, dalla lunga storia per un brillante futuro.

