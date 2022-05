Giro d’Italia, appello di Europa Verde al Sindaco di Napoli “Messa in sicurezza delle strade nei tempi utili per la salvaguardia degli atleti e dell’immagine della città”

“Il Giro d’Italia farà tappa a Napoli il 14 maggio prossimo, la gara prevede un percorso ad anello con partenza e arrivo al lungomare, passando per Fuorigrotta, Quarto, Licola e Monte di Procida. A pochi giorni dall’evento abbiamo effettuato un sopralluogo lungo le strade interessate dal percorso, da Posillipo ai Campi Flegrei, passando per Fuorigrotta. Abbiamo rilevato che diversi interventi per la messa in sicurezza della pavimentazione stradale sono stati già effettuati, ma tanto altro rimane ancora da fare, in primo luogo per salvaguardare la sicurezza dei ciclisti, e senza dubbio per tutelare l’immagine della città, in quanto la gara sarà trasmessa in diretta in tutta Europa. Tombini non insicurezza, buche, dissesti. Napoli ha cinque giorni di tempo per correre a ripari, per questo lanciamo un accorato appello al Sindaco di Napoli affinché si completino i lavori in tempi utili e, una volta passata la carovana del giro, si colga l’occasione per restituire ai cittadini strade più sicure e decorose”. Lo hanno dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Borrelli, ed il consigliere della Municipalità V, Rino Nasti.

adsense – Responsive – Post Articolo