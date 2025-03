Saporì: la pizza diventa esperienza Sentieri Beneventani

Prosegue il viaggio tra le eccellenze gastronomiche con il secondo appuntamento del ciclo di eventi “Saporì: la pizza diventa esperienza“. La serata “Sentieri Beneventani” si terrà il 27 marzo 2025, a partire dalle ore 20.00, presso la pizzeria Saporì Pizza e Qualcos’altro, situata all’interno del prestigioso complesso alberghiero del Grand Hotel Angiolieri a Seiano. L’evento offrirà un percorso degustativo esclusivo, mettendo al centro i sapori autentici del Beneventano attraverso la combinazione di pizze stagionali primaverili e prodotti d’eccellenza.

Partner della serata sarà la Macelleria Cillo, simbolo della tradizione artigianale sannita, rinomata per la qualità delle sue carni selezionate con cura e lavorate nel rispetto della tradizione. L’azienda, fondata con l’obiettivo di valorizzare le migliori razze autoctone e offrire prodotti di alta qualità, presenterà una selezione esclusiva delle proprie eccellenze, che verranno sapientemente abbinate alle pizze del menù.

Ad accompagnare queste creazioni gastronomiche, le birre artigianali del Birrificio Bonavena, realtà birraria che si è distinta per la produzione di birre dal carattere deciso e dalla qualità impeccabile. Con il supporto del distributore Partenocraft, saranno proposte birre selezionate per esaltare il gusto di ogni portata, creando un connubio perfetto tra impasto, ingredienti e aromi brassicoli. A guidare il percorso degustativo sarà il giornalista enogastronomico Renato Rocco, direttore de La Buona Tavola Magazine e sommelier di birra, che accompagnerà gli ospiti in un viaggio sensoriale tra racconti, sapori e tradizione.

Il menù della serata nasce dalla collaborazione tra il maestro pizzaiolo Fernando Speranza, della pizzeria Saporì, e lo chef Fabrizio De Simone, del ristorante L’Accanto, segnalato dalla guida Michelin e anch’esso parte del Grand Hotel Angiolieri. Un’ unione speciale tra creatività, tecniche di alta cucina e rispetto della tradizione culinaria locale.

L’evento “Sentieri Beneventani” si prospetta come un’esperienza imperdibile per gli amanti della buona cucina, un’opportunità per scoprire l’autenticità e la ricchezza del territorio attraverso pizza, carne e birra artigianale.

Saporì pizza e qualcos’altro

Nata nel 2016, la pizzeria Saporì Pizza e Qualcos’altro, il cui responsabile è Fabio Disanto, è un locale di alta qualità che sorge all’interno del rinomato Grand Hotel Angiolieri.

Fin da subito, l’obiettivo è stato quello di coniugare la tradizione della pizza partenopea con ingredienti selezionati di altissima qualità. La pizzeria, che si distingue per la sua attenzione al dettaglio e l’uso di materie prime locali, è probabilmente la prima pizzeria in Campania ad essere ospitata in un albergo di lusso. Qui, la tradizione dei pizzaioli napoletani è esaltata dalle eccellenze gastronomiche della Penisola Sorrentina, una terra ricca di storia e cultura culinaria.