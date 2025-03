Calcio Serie C, 31a giornata. L’Avellino stende il Trapani con i gol di Panico e Lescano

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano (87′ Frascatore); Rocca, Palmiero, Sounas (73′ Armellino); Panico (87′ Russo); Patierno (73′ D’Ausilio), Lescano. A disposizione: Marson, Todisco, Tribuzzi, Cionek, Zuberek, Mutanda. All. Biancolino.

Trapani (4-3-3): Ujkaj; Zappella, Malomo, Sabatino (72′ Mule’), Benedetti; Ruggiero, Toscano, Carraro (72′ Vena); Piovanello (66′ Daka), Anatriello (66′ Stenerud), Ciuferri (83′ Ongaro). A disposizione: Barosi, Salamone, Segberg, Sciortino, Silvestri, Liotti, Ciotti. All. Torrente.

Arbitro: Ancora di Roma 1

Assistenti: Tagliaferri di Faenza e Carella di L’Aquila

Quarto uomo: Vogliacco di Bari

Note: ammoniti Sabatino, Cagnano Palmiero; recupero p.t. 2′, s.t. 3′

Reti: 43′ Panico, 59′ Lescano

di Lucio Ianniciello

L’Avellino si sbarazza del Trapani con le reti di Panico e Lescano. Lupi sicuri della loro forza e alla quinta vittoria consecutiva. L’Audace Cerignola controbatte vincendo 3-2 contro il Foggia, lupi a -1 dal primo posto.

Continuità in casa Avellino, rispetto alla vittoria di Messina un solo cambio, Panico per D’Ausilio. Trapani col 4-3-3, in campo l’ex Toscano. Al 3′ subito pericolosi i lupi, la rasoiata di Panico si perde di poco a lato. All’8′ lo stadio Partenio Lombardi sta per gridare al vantaggio quando Cagnano imbecca perfettamente Lescano che però spara addosso al portiere. La reazione trapanese è un tiro di Piovanello dalla distanza, Iannarilli è attento. L’Avellino crea, sfiorando ancora la rete con un diagonale sul palo di Patierno al 16′. I ragazzi di Biancolino si distraggono al 22′, da palla inattiva giunge la palla a Malomo che, da ottima posizione, manda fuori in gioco aereo. I siciliani ci riprovano ma il tiro di Ciuferri è alle stelle. L’Avellino poi fa possesso palla e al 32′ un diagonale di Lescano è appena largo. È un botta e risposta, al 39′ Ciuferri penetra pericolosamente nell’area irpina, un contrasto fa finire la sfera poco sopra la porta difesa da Iannarilli. Al 43′ esplode l’impianto avellinese, una ribattuta della retroguardia ospite favorisce Panico che tira uccellando Ujkaj, favorito dalla deviazione di Malomo. Palla sul dischetto di centrocampo e due gialli per Cagnano e Palmiero, pesante per l’ex Pescara che salterà il prossimo match.

Si riparte con una girata debole di Anatriello, tra le braccia di Iannarilli. Poi l’Avellino non sfrutta una favorevolissima occasione in ripartenza. Raddoppio solo rinviato, al 59′ Lescano fa il classico gol dell’ex e il Partenio Lombardi è una bolgia. Il Trapani si fa vedere dalla parti di Iannarilli con Zak Ruggiero, conclusione imprecisa e Piovanello, deve uscire l’estremo difensore biancoverde per evitare il peggio. Al 65′ entra Palumbo per Palmiero. Poi è la volta di Armellino e D’Ausilio per Sounas e Patierno. La gara scorre, nel finale alcune sgasate di D’Ausilio, su una di queste clamoroso legno di Panico, bellissima la sua conclusione. L’Avellino cerca il tris, poi spazio per Russo e Frascatore che rimpiazzano Panico e Cagnano. Non succede più niente, applausi e canti allo stadio irpino.