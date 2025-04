Sequestro di Opificio Tessile Abusivo a San Gennaro Vesuviano: Denunciato il Titolare

I Carabinieri Forestali di Roccarainola, nell’ambito di un controllo straordinario disposto dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari, supportati dall’incaricato del Ministero dell’Interno per l’area, Ciro Silvestro, hanno scoperto e sequestrato un opificio tessile abusivo nel comune di San Gennaro Vesuviano. L’operazione, condotta insieme ai militari dell’Esercito Italiano del raggruppamento Campania, ha portato alla denuncia del titolare dell’attività, un cittadino del Bangladesh.

L’uomo è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e per l’esercizio di un’attività produttiva senza la necessaria autorizzazione, violando le normative ambientali. Gli accertamenti hanno rivelato che l’opificio operava completamente al di fuori della legalità: privo di partita Iva, sconosciuto al fisco e senza alcuna documentazione amministrativa. All’interno della struttura, gli investigatori hanno trovato numerose postazioni per la cucitura di abiti, ma anche ingenti quantità di rifiuti speciali, tra cui imballaggi e scarti tessili non smaltiti correttamente.

In seguito all’operazione, è stato disposto il sequestro penale dell’intero immobile, dei macchinari utilizzati per la produzione, dell’area esterna dove erano stoccati i rifiuti e di un container contenente ulteriori materiali di scarto. Le indagini proseguono per approfondire la vicenda e individuare eventuali ulteriori responsabilità.