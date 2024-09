“POESIA È…RINASCENZA”, RIPARTONO GLI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA CULTURALE VANTO DI POLLENA TROCCHIA

Riprendono, dopo la pausa estiva, gli appuntamenti della rinomata e apprezzata rassegna culturale “Poesia è… Rinascenza”, ideata e condotta dall’operatrice culturale Melania Mollo con la collaborazione del Circolo Letterario Anastasiano di Giuseppe Vetromile.

Venerdì 27 settembre, infatti, la rassegna ospiterà, nella sede di elezione della Congrega del SS. Sacramento a Pollena Trocchia, la poetessa e traduttrice Stefania Di Leo, nota negli ambienti letterari nazionali e internazionali – oltre che per i suoi illustri versi – per la sua intensa attività di promozione culturale di autori esteri, prevalentemente spagnoli e portoghesi, dei quali è eccellente traduttrice.

«Ma le novità non si fermano qui. La rassegna, infatti, è spesso e volentieri “invitata” in altre sedi, proprio grazie alla qualità dei suoi contenuti e all’alto profilo degli autori invitati, nonché per aver sempre realizzato gli incontri con costante e tenace assiduità, nonostante le non poche difficoltà che sempre bisogna affrontare in ogni tipo di organizzazione di eventi culturali “indipendenti” e autonomamente gestiti, come il nostro, non ultimo l’aspetto economico e il sostegno materiale da parte di terzi» hanno detto gli organizzatori Melania Mollo e Giuseppe Vetromile.

Venerdì 20 settembre la rassegna sarà ospite a Pozzuoli. «È – hanno proseguito – in effetti una sorta di “anteprima” rispetto alla vera inaugurazione del nuovo ciclo di incontri stabilito per il 27 settembre in Congrega a Pollena Trocchia».

Per la serata di apertura ufficiale, oltre alle opere artigianali di Luigi Russo, per la prima volta la rassegna espone opere di New Media Art di Rito Mazzarelli, mentre l’intervento musicale sarà curato da un trio che allieterà l’evento: Lucia Iavarone, soprano, Pasquale Perna al pianoforte e Giusy Topa al violoncello. «Con l’entusiasmo che ci contraddistingue aspettiamo i tanti amici e appassionati per emozionarci insieme e presentare il ricco calendario 2024/25» hanno concluso gli organizzatori Melania Mollo e Giuseppe Vetromile.