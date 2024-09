Grave Incidente sulla A16 tra Candela e Grottaminarda: Auto Fuori Strada, Conducente in Rianimazione

Grave incidente sull’autostrada A16 Napoli-Canosa: un’auto è uscita di strada nel tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, in direzione Napoli. Il sinistro si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di oggi e ha causato gravi ferite al conducente del veicolo.

L’uomo, immediatamente soccorso dai sanitari giunti sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ora ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno monitorando costantemente la sua situazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici della società Autostrade, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire il traffico, che ha subito rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e ripristino.

Le autorità stanno ora cercando di chiarire la dinamica dell’incidente, per comprendere le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. L’ipotesi principale al vaglio degli investigatori sembra essere quella di una distrazione o un malore, ma non si escludono altre possibilità.

La circolazione è ripresa gradualmente una volta che l’area è stata messa in sicurezza, ma si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e procedere con cautela lungo il tratto interessato.