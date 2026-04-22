A Quindici (AV), l’ordinazione di un nuovo sacerdote per la Chiesa di Nola

Sabato 25 aprile 2026, alle 11:00, presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie a Quindici, il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, conferirà l’ordinazione sacerdotale al diacono Alberigo Rega.

«Gioiamo per il “sì” al sacerdozio di Alberigo e siamo grati al Signore che non smette di accompagnare la nostra Chiesa diocesana donandoci cuori e mani che celebrando e vivendo l’Eucaristia la indichino, quotidianamente, alla porzione di popolo di Dio affidata, quale fonte e culmine della vita cristiana», sottolinea il vescovo di Nola.

Classe 1969, Alberigo Rega è originario di Bosagro, frazione di Quindici. È stato ordinato diacono il 18 giugno 2018. Diplomato in Ragioneria, nel 2014 ha conseguito il Magistero in Scienze religiose presso l’Istituto superiore di Scienze religiose “Duns Scoto” Nola-Acerra.

L’ordinazione del diacono Rega è vissuta con gioia particolare dalla comunità di Quindici e soprattutto dalla frazione di Bosagro: esattamente cento anni fa, infatti, veniva ordinato un altro sacerdote originario di Bosagro, don Guerino Bossone.

Proprio a Quindici, domani 23 aprile, alle 20:00, presso la chiesa parrocchiale, si terrà una veglia di preghiera vocazionale guidata da monsignor Francesco Iannone, rettore del Seminario vescovile di Nola. Venerdì 24 aprile, invece, alle 19:30, presso la chiesa di San Giovanni Battista a Bosagro, si terrà l’incontro “Il sacerdote: un uomo di Dio nella storia” dedicato al sacerdozio nella teologia della Chiesa e alla sua ricezione nella storia del Vallo di Lauro.

Domenica 26 aprile, alle 19:00, don Rega presiederà la prima Santa Messa presso la chiesa di San Giovanni Battista a Bosagro di Quindici.