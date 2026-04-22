Mugnano del Cardinale – Lutto Elvira Biancardi, la famiglia Caruso – Biancardi ringrazia

La famiglia Caruso – Biancardi desidera esprimere la propria profonda gratitudine a tutti coloro che, con la loro presenza e il loro affetto, hanno preso parte al dolore per la scomparsa della cara

Elvira Biancardi.

La partecipazione raccolta e sincera della comunità del Mandamento Baianese e dei tanti amici vicini e lontani è stata il più alto tributo alle doti umane di Elvira: una donna che ha saputo distinguersi per la sua naturale bontà e per la totale dedizione alla famiglia e al proprio lavoro.

A quanti hanno onorato la sua memoria e stretto in un abbraccio i suoi cari, giunga il nostro più sentito grazie.