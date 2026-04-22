Mugnano del Cardinale, il cordoglio de “Le Mariane” per la scomparsa del piccolo Alessandro Antonio

22/04/2026 binews.it MUGNANO DEL CARDINALE, NON E' PIU' 0

Mugnano del Cardinale, il cordoglio de “Le Mariane” per la scomparsa del piccolo Alessandro Antonio

Con il cuore colmo di dolore, Le Mariane si stringono attorno alla famiglia di Alessandro Antonio, volato in cielo a soli 8 mesi.

Di fronte a un distacco così prematuro e incomprensibile, le parole si fanno piccole. Non esiste consolazione che basti, né spiegazione che plachi il dolore di una mamma e di un papà che perdono un figlio.
A loro, ai nonni, in particolare alla nostra socia Rita, agli zii e a tutti i familiari, vogliamo esprimere la nostra più profonda vicinanza.
Il nostro gruppo nasce per condividere gioie e difficoltà, e oggi condivide con voi questa ferita che tocca tutta la comunità.
Che il ricordo del sorriso di Alessandro Antonio, pur breve, resti una carezza per chi lo ha amato. A lui il nostro pensiero e una preghiera, affinché riposi tra le braccia più amorevoli.
Le Mariane sono con voi, oggi e nei giorni che verranno.
Con affetto e commozione
Le Mariane

Mugnano del Cardinale, il cordoglio de “Le Mariane” per la scomparsa del piccolo Alessandro Antonio