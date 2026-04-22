San Paolo Bel Sito, verso le elezioni: tre liste in campo, ma tutto ancora aperto

SAN PAOLO BEL SITO – Il clima elettorale inizia a entrare nel vivo, ma i giochi non sono ancora del tutto chiusi. La scadenza per la presentazione ufficiale delle liste è fissata per sabato 25 aprile alle ore 12:00 e fino ad allora potrebbero esserci ancora movimenti, cambiamenti o novità.

Al momento, però, il quadro sembra delinearsi attorno a tre possibili schieramenti, tutti guidati da figure già note alla comunità.

Da una parte c’è Manolo Cafarelli, candidato sindaco con la lista “Fare il Bel Sito”. Cafarelli ha già ricoperto la carica di primo cittadino dal 2010 al 2020 e torna in campo con una squadra che include anche volti già presenti nelle passate amministrazioni.

A guidare la lista “Impegno Comune per San Paolo Bel Sito” è invece Raffaele Barone, sindaco uscente, recentemente sfiduciato dal consiglio comunale. Una candidatura che nasce in un contesto particolare e che punta a dare continuità al lavoro avviato.

Terzo nome in campo è quello di Raffaele Riccio, candidato con la lista “San Paolo Riparte”. Anche lui già sindaco in passato, dal 2000 al 2010, torna a proporsi con l’obiettivo di rilanciare il paese, facendo leva sull’esperienza amministrativa maturata negli anni.

Una sfida che, almeno per ora, si presenta a tre, ma con la consapevolezza che fino alla chiusura ufficiale delle liste tutto può ancora cambiare. Nei prossimi giorni si capirà se il quadro resterà questo o se emergeranno ulteriori sviluppi.

Intanto cresce l’attesa tra i cittadini, chiamati a scegliere non solo sulla base dei programmi, ma anche dei candidati che comporranno le liste e delle proposte concrete per il futuro del paese. La campagna elettorale è pronta a entrare nel vivo.