Meteo Irpinia, sole ma clima più freddo: vento forte nelle prossime ore

Giornata all’insegna del bel tempo ma con temperature ancora in calo sul territorio irpino. Le previsioni per giovedì 23 aprile indicano infatti condizioni prevalentemente soleggiate, anche se non mancheranno locali annuvolamenti, soprattutto nelle ore del mattino e durante la notte.
A caratterizzare il quadro meteorologico sarà soprattutto il vento: soffieranno correnti dai quadranti nord-orientali, con intensità moderata o a tratti forte. Nelle zone montuose si prevedono raffiche più sostenute, che potranno raggiungere anche gli 80-90 km/h, in particolare tra la notte e le prime ore del mattino.
Nonostante la presenza del sole, il clima resterà quindi piuttosto fresco, con un ulteriore lieve calo delle temperature. Una fase che, tuttavia, anticipa un graduale ritorno a condizioni più stabili nei prossimi giorni.